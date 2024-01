Acerbi, momento di rifiatare? Possibile alternativa in Monza-Inter

Francesco Acerbi è uno dei giocatori più utilizzati da Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione. Per lui, in Monza-Inter, potrebbe essere arrivato il momento di tirare il fiato, con una possibile alternativa.

RIFIATARE – Francesco Acerbi, tolte le prime tre giornate di Serie A saltate per infortunio, è uno dei giocatori più utilizzati fin qui da Simone Inzaghi. Il che sta anche richiedendo un tributo in termini fisici al difensore, che nella gara contro il Verona si perde Henry in occasione del gol del momentaneo 1-1. Un possibile segnale del bisogno di tirare il fiato, magari in occasione di Monza-Inter di sabato. La principale alternativa per Francesco Acerbi si chiama Stefan de Vrij, il quale potrà rientrare in campo dopo l’infortunio subito nella trasferta di Napoli e prendere proprio il posto dell’ex Lazio. Un’alternativa, per l’appunto, perché è difficile pensare in ogni caso che Simone Inzaghi possa privarsi di Acerbi in una sfida così importante. Rinviando il tutto, più probabilmente, alla semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio in programma a Riad il 19 gennaio.