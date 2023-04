Acerbi, Bremer e le sliding doors del mercato Inter: che risultati!

Una delle maggiori sliding doors del mercato estivo dell’Inter è decisamente quella legata alla difesa. Con la permanenza di Milan Skriniar, il mancato arrivo di Gleison Bremer (soffiato dalla Juventus a cifre irragionevoli) e la firma all’ultimo giorno di mercato di Francesco Acerbi. I risultati danno ragione ai nerazzurri.

SLIDING DOORS – Indimenticabile la scorsa estate la lunga trattativa di Gleison Bremer, ormai a un passo dall’Inter. Con la Juventus, però, che grazie alla cessione al Bayern Monaco di Matthijs de Ligt, soffia all’ultimo momento il difensore brasiliano ai nerazzurri. A cifre decisamente folli, visto quello che è il rendimento in stagione. I nerazzurri, a quel punto, decidono di tenere Milan Skriniar (promesso al PSG) e di virare all’ultimo giorno di mercato su un obiettivo low-cost: Francesco Acerbi. Il cui arrivo non è ben visto dalla tifoseria dell’Inter. Che dovrà però ricredersi dopo il suo rendimento, non ultimo quello nella gara di ieri sera contro la Juventus. Dove Acerbi ha di fatto, insieme ai compagni di reparto, annullato le offensive bianconere.

RENDIMENTI – Insomma, la differenza tra Francesco Acerbi e Gleison Bremer non è stata soltanto economica. Ma anche di campo. Già, perché Inter-Juventus di ieri sera è il riassunto perfetto della stagione dei due giocatori. Con il primo arrivato tra i dubbi e lo scetticismo, in grado di rivelarsi un vero e proprio colpaccio. Il secondo arrivato in bianconero tra mille aspettative, rivelandosi però (quantomeno per ora) un flop. Sliding doors di mercato per i nerazzurri, che chissà se con un Bremer in più e un Acerbi in meno avrebbero conquistato semifinale di Champions League e finale di Coppa Italia…