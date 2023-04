ESCLUSIVA IN – Colonnese: «L’Inter così può battere chiunque! Sempre bello vincere con la Juventus»

Colonnese non è solo un doppio ex di Inter-Lazio di domenica, ma era inoltre ieri al Meazza a vedere la vittoria per 1-0 contro la Juventus (vedi highlights). Intervistato in esclusiva da Inter-News.it, parla della partita valsa l’accesso alla finale di Coppa Italia e di come bisognerà gestire il finale di stagione.

Vittoria, finale di Coppa Italia e Juventus eliminata. Colonnese, quanto l’ha soddisfatta la serata di ieri?

Ieri è stato bellissimo. Poi, avendola vista dal vivo, l’Inter ha dimostrato di essere molto più forte della Juventus e ha meritato il passaggio del turno. Ha fatto una grande gara, concentrata: dal campo, vedendo la partita, non ho mai visto un’Inter preoccupata dalla possibilità che la Juventus potesse recuperare lo svantaggio. L’Inter ha meritato ampiamente, poteva fare il secondo gol: si è vista una supremazia evidente.

Cosa l’ha convinta di più dell’Inter di ieri da poter sfruttare per il finale di stagione?

L’Inter è forte, fortissima. Quando gioca in questo modo è veramente una squadra forte: può battere chiunque. Si vede che è una squadra molto solida, attenta in mezzo al campo. Ho avuto la conferma di quello che pensavo: oltre alle qualità di Barella, Calhanoglu e Brozovic mi aveva impressionato Mkhitaryan, un giocatore silenzioso ma di un’importanza enorme. Poi anche Acerbi si è conquistato la titolarità e la leadership della difesa.

Domenica c’è la Lazio, lei è doppio ex. Quale sarà la chiave della partita?

Innanzitutto staccare e rendersi conto che domenica sarà molto complicata. La Lazio ha avuto la possibilità di prepararla bene tutta la settimana, magari dal punto di vista fisico ci arriverà più brillante. Non sarà facile, abbiamo visto anche all’andata che è allenata benissimo e negli scontri diretti gioca con grande attenzione, vedi i derby e il Milan: queste partite Sarri le prepara bene, è un ottimo allenatore. L’Inter dovrà mettere subito da parte la gara di ieri, sapere che domenica dovrà soffrire perché la Lazio ha qualità ed è migliorata molto in difesa. Però, giocando in casa, deve sfruttare il fattore campo e la voglia di capire che non può essere così lontana dal quarto posto una squadra così forte. Ci dev’essere concentrazione di tutto l’ambiente per riprendere quello che merita: l’Inter vale molto di più del sesto posto.

Ha giocato assieme a Inzaghi e lo conosce bene. Va confermato?

Inzaghi sta facendo il suo lavoro, secondo me buono. Bisogna vedere come finisce il campionato, però ha un contratto e otto mesi fa si è deciso di rinnovarlo. Per non confermarlo deve esserci una catastrofe, ma penso positivo e mi auguro chiuda la stagione al meglio.

Colonnese, come bisogna gestire il doppio impegno e il fatto che mancano due settimane al derby?

Non bisogna pensarci. Devi pensare solo alla partita che viene e fare il meglio per quello che c’è adesso, non guardare quello che può succedere fra venti giorni. Altrimenti hai dei cali di tensione. L’Inter deve pensare partita dopo partita, pensare al campionato che è molto importante e dove deve recuperare posizioni per risalire e arrivare nelle prime quattro. Non può pensare al derby: lì ci dovrà pensare a una settimana dalla partita.

Ieri, curiosamente, erano venticinque anni esatti dalla pagina nerissima di Juventus-Inter di Ceccarini. Lei era in campo quel giorno.



Non si può cancellare nulla. Ieri ho goduto, ho visto la partita assieme a mio figlio Lorenzo e mia moglie. Poi c’erano altri ex giocatori dell’Inter e abbiamo goduto per la vittoria coi vari Beppe Baresi, Beccalossi e Cambiasso. Mi accontento di questo, non voglio pensare più al passato: penso all’attualità e sono sempre felice quando l’Inter vince contro la Juventus.

