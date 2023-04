Paganin: «Inter signora squadra, in Champions League fortuna…»

Antonio Paganin non dimentica il cammino in campionato dell’Inter e parla in questo modo del percorso di Simone Inzaghi su TMW Radio.

CAMMINO – Paganin non reputa così positiva la stagione dell’Inter: «I due passaggi del turno, semifinale e finale, certificano il fatto che l’Inter è una signora squadra e in campionato è molto distante. è impensabile che questa squadra non sia a 5-6 punti dal Napoli, guardate il Manchester City con l’Arsenal. L’Inter ha l’organico più forte e ha il dovere di rimanere lì, non di essere sesta con dieci punti dalla Lazio. Benissimo la semifinale di Champions, ma c’è stata la Dea Bendata per arrivare lì. Di solito trovi una big, non Porto e Benfica. Il campionato certifica la continuità mai avuta. Io ricordo la sconfitta di Bologna, quest’anno non sei mai stato in gara. Ci sono buoni allenatori e grandi, Inzaghi non è riuscito a trascinare i suoi dove dovrebbero essere. Un conto è arrivar secondo, l’altro quinto-sesto».