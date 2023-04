Jacobelli: «Inzaghi, facile sminuire il suo lavoro. Seconda Finale…»

Xavier Jacobelli ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Juventus e si scontra per proteggere il lavoro di Simone Inzaghi su TMW Radio.

LAVORO – Xavier Jacobelli difende a spada tratta Simone Inzaghi: «Siamo all’indomani di una grande affermazione dell’Inter e di Inzaghi, che per il secondo anno consecutivo conquista la finale di Coppa Italia. Ora è anche in semifinale di Champions League e in piena corsa per qualificarsi alla prossima. Ciò che è successo in campionato col Napoli ha aiutato Inzaghi a concentrarsi sull’Europa e ad andare avanti, così come lo ha aiutato nell’eliminare la Juventus dopo cinque battute a vuoto. Il 24 maggio a Roma ci sarà la finale per riconquistare la Coppa Italia e ci sono poi tutte le altre partite di Serie A. Arrivando alla semifinale di Champions l’Inter si è già assicurata circa 95 milioni di euro senza il market pool. Tutto questo non è figlio del caso, ma del lavoro di Simone Inzaghi. Sminuire il valore del lavoro di Inzaghi, che non è la guida da tre anni e mezzo di una squadra, sembra un esercizio semplice».