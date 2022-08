Wijnaldum, tegola per la Roma! Gravissimo infortunio e stagione a rischio

Arrivano brutte notizie per la Roma, che perderà a lungo Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, da poco arrivato dal PSG, ha infatti riportato una frattura della tibia in allenamento. Stagione compromessa.

INFORTUNIO GRAVE – Brutte notizie in casa Roma. I giallorossi dovranno infatti fare a meno di Georginio Wijnaldum praticamente per il resto della stagione. Il centrocampista olandese, arrivato in prestito dal PSG, ha riportato infatti una frattura della tibia nell’allenamento di oggi. Ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, ma parliamo di un infortunio che mette seriamente a rischio il prosieguo della stagione per il giocatore, a cui auguriamo in bocca al lupo e una pronta guarigione.