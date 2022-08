Dalmat: «Inter in crescita. Bella vittoria, ma niente di particolare»

Stephane Dalmat continua a seguire da vicino le gesta dell’Inter, delle quali è solito commentare le prestazioni. Come oggi, dopo la vittoria contro lo Spezia.

CRESCITA – L’ex centrocampista nerazzurro Stephane Dalmat si è complimentato con l’Inter per la convincente vittoria sullo Spezia. Anche se non è stato fatto nulla di particolare. Queste le sue parole attraverso il profilo Instagram ufficiale: “Una bella e logica vittoria, non è stato fatto ancora nulla di particolare. Ma i tre punti restano. La squadra continua piano piano a crescere di livello, continuate così e forza Inter!“.