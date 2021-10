Tudor batte la ‘sua’ Juventus e raggiunge Allegri in classifica: 2-1 a Verona!

Tudor sarà ben felice di poter festeggiare i tre punti contro la Juventus. L’ex bianconero fa più di uno scherzetto ad Allegri, battendolo 2-1 e affiancandolo nell’attuale classifica di Serie A. Simeone protagonista assoluto

TUDOR BEFFA ALLEGRI – A Verona si mette subito male per la Juventus, che subisce l’uno-due letale di Giovanni Simeone in tre minuti: doppietta tra l’11’ e il 14′ per l’attaccante argentino! Ad accorciare le distanze è Weston McKennie, che trova il gol dell’1-2 all’80’. Ed è così che finisce la partita. La vittoria permette all’Hellas Verona di salire a quota 15 punti in classifica, proprio quelli della Juventus, che rimane bloccata al settimo posto (dove si trova anche la Fiorentina con una partita in meno, ndr). Un grande risultato per il grande ex Igor Tudor, l’anno scorso vice di Andrea Pirlo a Torino e oggi titolare della panchina a Verona. Continua la crisi della Juventus di Massimiliano Allegri, che perde la seconda partita in settimana. Tra poco in campo Torino-Sampdoria (ora 20:45), ultimo anticipo di questa giornata di Serie A (vedi classifica).