Inter-Udinese è Inzaghi contro Gotti: il bilancio tra i due allenatori

Domani si giocherà Inter-Udinese, lunch match dell’undicesima giornata di Serie A. Sarà la quinta sfida tra i due tecnici Inzaghi e Gotti.

BILANCIO – Inter-Udinese di domani (ore 12.30) aprirà la domenica dell’undicesima giornata della Serie A 2021/22. I friulani torneranno così a San Siro dopo lo scorso 23 maggio, quando furono lo sparring partner della festa scudetto nerazzurra (vedi video). Sarà anche la quinta sfida tra i due allenatori, Simone Inzaghi e Luca Gotti. Tutti i quattro precedenti sono tra Lazio e Udinese, e il bilancio pende a favore del tecnico dell’Inter: 2 vittorie a una, con un pareggio nel mezzo.

ALTALENA – La prima sfida in assoluto risale a due stagioni fa: il 1° dicembre 2019 Inzaghi sconfisse nettamente Gotti per 3-0 nella gara di andata di quella stagione. Grande protagonista fu anche Joaquin Correa: l’attuale 19 dell’Inter piazzò due assist decisivi. Al ritorno, in casa dell’Udinese, finì poi 0-0, mentre all’andata dello scorso anno (29 novembre 2020) arrivò l’unica vittoria del tecnico veneto (3-1 a Roma). Poi, al ritorno, vittoria esterna per i biancocelesti (1-0 in Friuli). Un trend che il tecnico nerazzurro intende assolutamente consolidare dopo la vittoria di Empoli.