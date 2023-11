Tonali, rischio squalifica più lunga? Indagini anche dalla FA – Sky

Sandro Tonali non vede la luce in fondo al tunnel. La scorsa settimana ha saltato la prima partita dopo la squalifica per scommesse della FIGC, ma ora anche la FA si muove secondo Sky Sport.

SQUALIFICA – Le scommesse hanno portato Sandro Tonali ad una condanna di 10 mesi dalla FIGC. Il calciatore ex Milan ha saltato la partita con il Wolverhampton del weekend scorso, è stata la prima gara da squalificato. Il Newcastle e la Football Association, ossia la federcalcio inglese, stanno monitorando la situazione. Soprattutto la seconda ha iniziato le indagini per capire se Tonali abbia scommesso anche sulle partite in Inghilterra e sul Newcastle stesso. Nel caso in cui le indagini riscontrassero ciò l’italiano potrebbe rischiare un’ulteriore squalifica.