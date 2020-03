Tokyo 2020, rinvio piÃ¹ vicino. Il membro CIO: “Decisione presa”

Tokyo 2020, rinvio più vicino. Il membro CIO: “Decisione presa”

Continuano ad arrivare conferme sul rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna olimpica è in programma dal 24 luglio al 9 agosto 2020. Le parole del membro CIO Dick Pound vanno però sulla via del rinvio

SLITTAMENTO – Dick Pound ha rilasciato un’intervista telefonica a USA Today. Queste le sue parole: «Sulla base delle informazioni fornite dal CIO, il rinvio è stato deciso. I parametri in futuro non sono stati determinati, ma i Giochi non inizieranno il 24 luglio, questo lo so». Pound ha confermato che presto arriverà la conferma del Comitato Olimpico Internazionale.

Fonte: eu.usatoday.com – Christine Brennan