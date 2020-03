Sorrentino: “Musso pronto per l’Inter. Erede Handanovic? Samir…”

Intervenuto nella diretta “Instagram” di calciomercato.com, Stefano Sorrentino ha parlato di Juan Musso – portiere dell’Udinese – chiedendosi se sia veramente il possibile erede di Samir Handanovic all’Inter.

FUTURO PORTIERE? – Stefano Sorrentino di portieri se ne intende, dopo una lunga carriera passata a difendere – tra le altre – le porte di Chievo e Palermo. Proprio l’ex portiere ha parlato oggi del possibile futuro numero uno dell’Inter, ovvero Juan Musso dell’Udinese: «È un portiere molto forte, mi piace molto. Insieme a Cragno è quello che sta facendo meglio tra i portieri che non giocano nelle big. È forte con i piedi, reattivo, ha tutti i fondamentali giusti ma sopratutto para: non è un dettaglio da poco. È pronto per una grande squadra come l’Inter ma siamo sicuri che potrebbe prendere il posto di Handanovic? Io non credo, perché Samir è tra i migliori portieri al mondo».