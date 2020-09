Spezia-Sassuolo 1-4: il VAR annulla tre gol a Caputo

Francesco Caputo Lazio-Sassuolo

Spezia-Sassuolo è appena terminata. Netta vittoria per la squadra di De Zerbi contro la neo promossa ligure. Il VAR annulla anche tre gol a Caputo

Il lunch match della seconda giornata di campionato tra Spezia-Sassuolo, disputata sul neutro di Cesena, si è appena concluso con la netta vittoria degli ospiti col punteggio di 4-1. Apre le marcature Djuricic al 12′ minuto per il vantaggio del Sassuolo. Arriverebbe anche il raddoppio al 20′, ma il VAR annulla il gol a Caputo: sarà il primo di una incredibile “tripletta” di gol annullati per l’attaccante del Sassuolo. Al 30′ arriva però il pareggio dei padroni di casa con Galabinov e il primo tempo si chiude sull’1-1. Nella ripresa il Sassuolo dilaga, al 58′ il VAR annulla un altro gol a Caputo, ma al 64′ arriva il vantaggio realizzato da Berardi su calcio di rigore. Passano due minuti e arriva anche il 3-1 realizzato da Defrel e, dopo altri tre minuti, il terzo gol annullato a Caputo dal VAR. Sembra una giornata surreale per l’attaccante neroverde, che segna ancora al 76′ e questa volta, finalmente, è valido: è il gol del definitivo 4-1 per la squadra di De Zerbi.