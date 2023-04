Samardzic brilla, Udinese show! Cremonese battuta 3-0

L’Udinese archivia senza troppi problemi la pratica Cremonese, andando sul 3-0 già nel primo tempo del match.

PRIMO TEMPO – Parte subito forte la sfida tra Udinese e Cremonese, con i friulani che trovano il vantaggio dopo 1 minuto e 47 secondi con Lazaar Samardzic. Un esterno di pura qualità del numero 24 che regala una perla, imparabile per Marco Carnesecchi. I bianconeri iniziano bene la gara, il portiere dei lombardi è subito protagonista. Al 26′ Samardzic pennella da punizione trovando la testa di Nehuen Perez che firma la rete del 2-0. L’Udinese regala spettacolo trovando anche il 3-0 con Isaac Success che trova una prateria e solo davanti al portiere non sbaglia e trova il primo gol del suo Campionato. L’attaccante dopo il gol si infortuna ed esce per Beto. Ottimo primo tempo per i friulani.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo inizia esattamente come il primo, con il pallone tra i piedi dei giocatori dell’Udinese. Al 58′ Ehizibue va vicino al 4-0, ancora una volta è Carnesecchi a salvare la Cremonese dalla goleada. I lombardi non riescono a reagire, la gara è ormai più che indirizzata. i friulani si limitano a gestire, con nessun problema per Silvestri quest’oggi. È infatti più probabile il poker che il gol della bandiera. L’Udinese ci va vicina più volte con Beto. Sottil all’84’ mette in campo il Nazionale Simone Pafundi a gara ormai chiusa. Basta quanto fatto nei primi 45 minuti, l’Udinese vince 3-0 e batte la Cremonese, sempre più verso la Serie B.