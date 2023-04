Il Monza la ribalta: da 0-2 a 3-2! Cade la Fiorentina

All’U-Power Stadium succede di tutto. Monza e Fiorentina regalano una gara piena di emozioni con i brianzoli che sotto 0-2 la ribaltano e vincono 3-2.

PRIMO TEMPO – La Fiorentina torna in campo dopo la qualificazione alle semifinali di Conference League. L’avversario è il Monza che viene dalla vittoria a San Siro contro l’Inter. La gara si sblocca al 7′ minuto con Kouamé che segna dal calcio d’angolo battuto da Biraghi. L’attaccante si trova clamorosamente solo in area e segna il gol dell’1-0, esultando poi come Romelu Lukaku. Ancora l’ivoriano, al 12′ pesca benissimo Saponara che da distanza ravvicinata non ha problemi a battere Di Gregorio e fa 2-0. Il Monza riesce ad accorciare le distanze al 26′ con una conclusione di Caprari che salta ecco Martinez Quarta conclude, facendosi parare da Terracciano, ma è poi Biraghi a far andare il pallone in rete. È quindi autogol e 2-1. Il Monza la riprende al 43′ con Dany Mota, l’assist è del portiere Di Gregorio con un rilancio dalla sua porta. L’indecisione della difesa e del portiere viola lasciano all’attaccante la possibilità di trovare il gol del 2-2. Al 46′ Pessina segna il gol della rimonta, che però viene annullato per un tocco di braccio.

SECONDO TEMPO – Il primo tempo ha regalato emozioni, con 5 gol segnati di cui uno annullato. Al 50′ Andrea Colpani si divora l’occasione del 3-2. La difesa della Fiorentina, quanto meno rivedibile oggi. Al 56′ un particolarmente attivo Dany Mota ottiene un calcio di rigore dopo il fallo di Amrabat. Dal dischetto va Pessina che spiazza Terracciano e questa volta il suo 3-2 è valido. Gara che continua ad essere divertente, con Caldirola che all’83’ sugli sviluppi di un angolo colpisce il pieno il palo esterno. Al 94′ Cabral salta più in alto di tutti ma il suo colpo di testa è centrale e Di Gregorio blocca. Finisce così dunque il Monza completa la rimonta e porta a casa i tre punti.