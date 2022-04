Roma, altro incubo col Bodo/Glimt! Papera folle di Rui Patricio, poi perde

La Roma perde 2-1 in Norvegia col Bodo/Glimt nell’andata dei quarti di UEFA Europa Conference League. E la… colpa è di Rui Patricio, che fa una papera clamorosa prima del gol decisivo all’89’. Infortunio per Mancini (vedi articolo).

FERMATI DAL PORTIERE – Dopo il 6-1 di cinque mesi e mezzo fa la Roma torna in casa del Bodo/Glimt e trova un altro incubo. Stavolta non di goleada ma perde lo stesso, 2-1 in maniera disastrosa. Eppure la serata, almeno nel primo tempo, comincia bene: al 43’ bella combinazione con Henrikh Mkhitaryan che serve Lorenzo Pellegrini sul centro-sinistra, mancino sul palo del portiere e 0-1. Rovina però tutto Rui Patricio, che al 56’ su tiro centrale e tutt’altro che irresistibile di Brice Wembangomo sfiorato da Ulrik Saltnes commette una papera allucinante. Il pallone gli sfugge dalle mani in presa ed entra lentamente, per un gol orribile assegnato al secondo. Poco dopo infortunio per Gianluca Mancini, che lascia il campo dolorante al ginocchio destro. All’89’ fallo stupido di Matias Vina sulla destra, quasi sulla linea di fondo. Batte Amahl Pellegrino, a centro area Hugo Vetlesen è solissimo e di testa mette dentro con la deviazione proprio di Vina. Pallone che probabilmente sarebbe uscito. Roma che perde ancora col Bodo/Glimt e giovedì prossimo (ore 21) dovrà vincere e basta per andare in semifinale di UEFA Europa Conference League.