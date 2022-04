UFFICIALE – Franco Carboni rinnova con l’Inter: «Famiglia, un orgoglio»

Franco Carboni, laterale sinistro della Primavera già con alcune convocazioni in prima squadra dell’Inter, ha rinnovato il suo contratto. Lo annuncia lui stesso con un post via Instagram.

LA FIRMA – “È un orgoglio per me far parte di questa famiglia e sono molto contento di aver prolungato il mio contratto“. Questo il messaggio pubblicato stasera da Franco Carboni sul suo profilo ufficiale Instagram, ad annunciare il rinnovo con l’Inter. Diciannovenne da lunedì, assieme al fratello Valentin nella recente sosta ha risposto alla prima convocazione con la nazionale maggiore dell’Argentina (senza giocare). In prima squadra ancora non ha esordito, è uno dei punti di forza della Primavera di Cristian Chivu.

Questo il post di Carboni.