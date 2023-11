Musah: «Momento delicato per il Milan? Non molliamo mai, fiducia»

Uno dei nuovi acquisti Yunus Musah ha commentato per Sport Mediaset il momento negativo del Milan. C’è ancora fiducia per il futuro rossonero.

PERIODO NO – Yunus Musah, centrocampista del Milan, non si è ancora arreso. Il giocatore crede alla reazione della squadra rossonera in questa situazione: «Periodo di problemi, risultati negativi e momento delicato? Noi abbiamo tanta fiducia dentro il gruppo, sappiamo cosa siamo capaci di fare e non molliamo mai. A volte le cose non vanno come vuoi, ma l’importante è non mollare, crederci sempre ed essere sempre uniti come stiamo facendo».