Mourinho, Staffelli: «Ha perso apposta perché è interista?». La reazione

Mourinho ancora vittima di Striscia la Notizia, noto programma satirico di Canale 5. In seguito alla sconfitta con l’Inter, Valerio Staffelli ha provato a consegnare il Tapiro d’Oro al tecnico portoghese che ha ancora una volta rifiutato il premio

PROVOCAZIONE – José Mourinho non vuole proprio saperne del Tapiro d’Oro. Valerio Staffelli, per la seconda volta, prova a consegnare il premio al tecnico portoghese in seguito alla sconfitta contro l’Inter, sua ex squadra. Proprio su questo punto batte Staffelli: «Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?», ha chiesto. Mourinho, però, non cade nella provocazione e ancora una volta scappa via senza accettare il premio.