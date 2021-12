FOTO – Inter, in viaggio verso Madrid con una elegante novità!

L’Inter è volata a Madrid dove domani sfiderà il Real Madrid di Ancelotti nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime). Il club nerazzurro, su Twitter, documenta il viaggio degli uomini di Inzaghi vestiti rigorosamente Moncler (vedi articolo)

IN VOLO – L’Inter domani sera alle ore 21.00 scende in campo contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti allo stadio “Santiago Bernabeu”, in una sfida che vede entrambe le formazioni già qualificate agli ottavi di Champions League ma con l’obiettivo primo posto ancora aperto. Simone Inzaghi perde Joaquin Correa, oltre a Matteo Darmian e Andrea Ranocchia, mentre recupera Stefan de Vrij (vedi articolo).

L’Inter, su Twitter, ha documentato il viaggio in aereo dei nerazzurri che per l’occasione sfoggiano il nuovo completo Moncler.