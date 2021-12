Pinamonti a caccia del sesto gol in stagione: titolare in Empoli-Udinese

TITOLARE – Andrea Pinamonti vuole dare seguito al suo momento di forma, andando a caccia questa sera del sesto gol della sua stagione. Aurelio Andreazzoli punterà su di lui in Empoli-Udinese, gara in programma questa sera allo stadio Castellani. L’attaccante di proprietà Inter sarà in campo dal primo minuto insieme a Cutrone, con Bajrami pronto ad agire alle loro spalle.