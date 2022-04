Milan, che tegola! Florenzi si opera al ginocchio. Niente Inter – Sky

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida contro il Verona. Il Milan ieri ha pareggiato contro il Bologna e i nerazzurri hanno accorciato. Da Milanello arrivano inoltre brutte notizie su Alessandro Florenzi.

COMUNICATO – L’Inter affronta il Verona sabato alle 18 e deve dar seguito alla vittoria contro la Juventus. Intanto non arrivano buone notizie in casa Milan. Stando a quanto riporta infatti Sky Sport, il laterale rossonero Florenzi si dovrà operare al menisco del ginocchio sinistro dopo il match di ieri contro il Bologna. Ecco il comunicato del Milan. «Lesione menisco interno del ginocchio sinistro per Florenzi. Domani verrà operato in artroscopia dal professor Mariani». Ovviamente niente derby di ritorno in Coppa Italia per Florenzi che dovrà stare fuori almeno un mese.

Fonte: Sky Sport