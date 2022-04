Marchetti: «Scudetto, episodi lo decideranno. Fallo su Zakaria? Penso…»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato della corsa scudetto e dell’arbitraggio di Irrati in Juventus-Inter.

SCUDETTO – Queste le parole su TMW Radio da parte di Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, sul campionato a seguito delle ultime partite giocate. «Cosa ha raccontato questo fine settimana? Che il campionato non è scontato e banale. Che quello che uno pensa, spesso non trova conferma sul campo. Merito di tante variabili, come le squadre di metà classifica brave a onorare il campionato. È una cosa molto positiva. E poi ci ha detto che gli episodi decideranno lo scudetto. Dovremmo essere tutti più maturi però per commentarli».

ARBITRAGGIO – Marchetti sull’arbitraggio di Juventus-Inter. «Non poteva non dare il rigore all’Inter Irrati quando è andato al monitor. Bisogna capire se il Var poteva intervenire e se l’arbitro non aveva davvero visto il fallo: in tal caso, non lo avrebbe dovuto chiamare. Poi, sulla ribattuta, è stato fischiato un fallo inesistente: il Var, rivedendolo, si è accorto che De Ligt è entrato prima di tutti in area, per questo ha fatto ribattere il penalty. Ecco perché i vertici arbitrali hanno approvato l’operato. L’unica problematica è se fosse un chiaro ed evidente errore dell’arbitro».

CONTATTO – Marchetti sul contatto con Zakaria nel finale. «Non so che dirti, ma penso che da un punto di vista geografico, ovvero dove è stata commessa l’infrazione, non si può essere discrezionali. Evidentemente il Var ha la certezza che sia fuori».