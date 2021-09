Mazzarri torna in Serie A! L’ex Inter sulla panchina del Cagliari

Dopo l’esonero ufficiale di Leonardo Semplici comunicato in giornata (vedi articolo), è già arrivata la scelta da parte di Tommaso Giulini sul successore. Si tratta di Walter Mazzarri, ex Inter che torna in Serie A dopo l’ultima esperienza al Torino.

RITORNO – Assente da febbraio 2020 dopo la separazione consensuale con il Torino, Walter Mazzarri torna in Serie A. Siederà infatti sulla panchina del Cagliari che oggi ha sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico dopo la sconfitta fatale in casa contro il Genoa. L’ex tecnico dell’Inter ha battuto la concorrenza di Giuseppe Iachini, Diego Lopez e Fabio Liverani, come riporta l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Si attende soltanto il comunicato ufficiale.