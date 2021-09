Champions League, tutto facile per la Juventus. Rimonta Atalanta

Dopo le due partite giocate alle 18.45 (vedi articolo), si sono concluse le partite del martedì della prima giornata di Champions League. Per le italiane una vittoria (0-3 della Juventus contro il Malmo) e un pareggio (2-2 dell’Atalanta in casa del Villarreal).

I risultati delle italiane

MALMO-JUVENTUS – Dopo una partenza tutt’altro che brillante in campionato, la Juventus si riscatta con un debutto vincente in Champions League. Tutto facile per i bianconeri sul campo degli svedesi del Malmo. Il risultato si sblocca al 23′ con un colpo di testa di Alex Sandro. Il raddoppio arriva poi nel finale di primo tempo, quando Alvaro Morata viene trattenuto in area di rigore (con l’arbitro piuttosto generoso…): Paulo Dybala si presenta sul dischetto e mette a segno la rete che vale il raddoppio per gli uomini di Massimiliano Allegri. Un minuto dopo, al 45’+1, è sempre Morata a lasciare il segno, presentandosi da solo a tu-per-tu con il portiere avversario e siglando anche il gol del decisivo 0-3.

VILLARREAL-ATALANTA – Pareggio invece per l’Atalanta, che al debutto in Champions League contro il Villarreal parte subito bene. Dopo sei minuti Remo Freuler approfitta di un’ottima giocata di Duvan Zapata e manda subito i bergamaschi in vantaggio. Il gol del pari arriva al 39′ con Pedraza che sfrutta un errore di de Roon in uscita, cross in mezzo per Manu Trigueros che di testa beffa Juan Musso. Il portiere argentino tiene a galla l’Atalanta con due grandi interventi, ma non può nulla quando Groeneveld si presenta davanti alla porta in seguito a un errore di Remo Freuler e sigla il 2-1. Quando tutto sembra ormai avviarsi verso la vittoria degli spagnoli, al minuto 83 Miranchuk trova un grande assist in area prolungando il pallone e permettendo a Robin Gosens di insaccare in scivolata la rete del pareggio. Nel finale la squadra di Unai Emery resta in 10, ma il risultato non cambia.

Gli altri risultati del martedì di Champions League

Barcellona-Bayern Monaco 0-3 (34′ Müller, 56′ e 85′ Lewandowski)

Lille-Wolfsburg 0-0

Chelsea-Zenit 1-0 (69′ Lukaku)

Dinamo Kiev-Benfica 0-0