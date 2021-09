D’Ambrosio carica Inter-Real Madrid… Esposito gli risponde

Manca sempre meno a Inter-Real Madrid di domani sera, una sfida attesa non solo dai tifosi ma anche dai giocatori stessi. Come Danilo D’Ambrosio, che attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha caricato la partita. Ricevendo anche un commento di Sebastiano Esposito.

ALLENAMENTO PREPARTITA – Danilo D’Ambrosio carica Inter-Real Madrid di domani, sfida di debutto dei nerazzurri nella Champions League 2021-2022. Il difensore nerazzurro ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale che ritrae l’allenamento di oggi. “Training” la parola usata dal giocatore per commentare la preparazione alla gara di domani. Prontamente nei commenti è arrivata anche la risposta di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà nerazzurra e in prestito al Basilea: “Forza Uagliò!” la frase – chiaramente dialettale – usata per commentare la foto di D’Ambrosio.