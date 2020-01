Mangiante: “Politano motivato dalla Roma, subito a Parma con la squadra”

Condividi questo articolo

Matteo Politano ha lasciato l’Inter per trasferirsi alla Roma. L’attaccante sta svolgendo le visite mediche e questo pomeriggio partirà subito con la squadra impegnata domani in Coppa Italia

LA MOTIVAZIONE – Matteo Politano è entusiasta del suo ritorno alla Roma. Il punto di Angelo Mangiante per Sky Sport: «Politano e Fonseca si sono parlati per telefono in questi giorni e lo ha trovato motivato, voleva tornare a casa lui che è nato e cresciuto nella Roma, ha vinto lo scudetto con la Primavera e stavolta torna dalla porta principale. All’Inter non trovava più spazio e ora respirerà l’aria nuova del 4-2-3-1 che è l’abito ideale per lui e per questo Spalletti lo aveva voluto all’Inter. Sta per finire le visite mediche, tra poco sarà a Trigoria e partirà subito con la squadra che alle 15 lascerà Trigoria per andare a Parma per la Coppa Italia, sarà poi titolare domenica contro il Genoa».