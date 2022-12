Lotito: «Mihajlovic un esempio! Approfondire tema, anche Vialli sta male»

Lotito ha speso parole commoventi in ricordo di Sinisa Mihajlovic, scomparso venerdì. Il presidente della Lazio ha poi lanciato un grido di allarme citando anche Gianluca Vialli

GRANDE UOMO− Claudio Lotito ricorda Mihajlovic al suo capezzale: «Ho il ricordo di un un grande amico, ma soprattutto di un grande uomo, un grande padre e un grande professionista. Ho sempre avuto un rapporto di amicizia con la famiglia e con lui in particolare. È una persona che deve rappresentare un esempio come professionista e come uomo, ha avuto il coraggio di portare avanti una malattia che è stata devastante. Deve essere un esempio di dignità e forza, non ha mai fatto trapelare nulla, è stato sempre con il sorriso. E questo dimostra che era un grande uomo».

APPROFONDIRE − Lo stesso Lotito poi lancia un allarme: «Io penso che dobbiamo approfondire alcune tematiche, ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate al tipo di stress e di cure. Mi risulta che anche Vialli stia male. Stiamo parlando del nulla, non c’è nessun discorso scientifico, certo ci dobbiamo porre l’interrogativo sul perché accadono queste cose in modo ricorrente. Accadono anche nella vita ordinaria, ma su dei fisici possenti e forti è più difficile che possano accadere. Mi auguro non ci sia nessun nesso però ci dobbiamo porre degli interrogativi a 360° per approfondire alcuni tipi di malattie che cominciano a essere numerose nel nostro mondo».