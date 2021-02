Lazio senza difesa, il Bayern Monaco passeggia: 1-4 allâ€™Olimpico

Lazio senza difesa, il Bayern Monaco passeggia: 1-4 all’Olimpico

Simone Inzaghi Lazio

Lazio demolita dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I bavaresi ipotecano la qualificazione vincendo 1-4 all’Olimpico, anche per i tanti errori difensivi dei biancocelesti. Tre gol nel primo tempo.

SENZA STORIA – Il Bayern Monaco è virtualmente ai quarti di finale di Champions League. I detentori del torneo trionfano contro la Lazio, con un successo indiscutibile. All’Olimpico finisce 1-4, ed è una sentenza. Come se non bastasse la forza dei tedeschi ci si mette anche una difesa impresentabile da parte dei biancocelesti: al 9’ Mateo Musacchio effettua un retropassaggio suicida a innescare Robert Lewandowski, che salta il portiere e segna a porta vuota. Potrebbe esserci una svolta in un match a senso unico sullo 0-1, quando l’arbitro ignora un fallo da rigore di Jérome Boateng su Sergej Milinkovic-Savic e il VAR non interviene. Così, poco dopo, gli ospiti raddoppiano: scarico centrale su Jamal Musiala e rasoterra nell’angolo alla destra di José Manuel Reina. Il giovanissimo inglese (ma nato a Stoccarda) diventa il primo 2003 a fare gol in Champions League. Simone Inzaghi al 31’ toglie l’inguardabile Musacchio per Senad Lulic, ma cambia poco. Undici minuti dopo l’orrore lo fa Patric, va in contropiede Kingsley Coman che salta due volte Francesco Acerbi e impegna Reina, sulla ribattuta tap-in di Leroy Sané e 0-3 con cui si va all’intervallo. Al 47 il Bayern Monaco fa poker, fuga di Sané a sinistra e cross per Alphonso Davies anticipato da Acerbi che fa un goffissimo autogol. Due minuti dopo Angel Correa si infila nella difesa tedesca e firma il bell’1-4, ma è solo il gol della bandiera. Il Bayern Monaco gestisce il risultato e arriva senza problemi alla fine, pesante KO per la Lazio.