Giroud eurogol in rovesciata, il Chelsea batte l’Atlético Madrid

Olivier Giroud Chelsea

Giroud segna uno splendido gol in rovesciata e il Chelsea vince l’andata degli ottavi di Champions League. Atlético Madrid sconfitto per la seconda volta in tre giorni.

SEMPRE LUI – Ancora una volta è Olivier Giroud a lanciare il Chelsea. L’attaccante francese segna l’unico gol nell’andata degli ottavi di finale di Champions League “in casa” dell’Atlético Madrid, reduce da un altro KO tre giorni fa col Levante. Giroud, in un match non certo spettacolare in campo neutro a Bucarest, colpisce con una fantastica rovesciata al 68’. L’assistente segnala fuorigioco, ma in realtà la palla gli arriva da Mario Hermoso involontariamente: dopo oltre due minuti di controllo VAR arriva l’OK.