Kroos: Â«Sapevamo come avrebbe giocato l’Inter. Atalanta sappiamo pocoÂ»

Kroos: «Sapevamo come avrebbe giocato l’Inter. Atalanta sappiamo poco»

Condividi questo articolo

Toni Kroos Real Madrid

Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha presenziato in conferenza stampa assieme a Zidane alla vigilia del match contro l’Atalanta. Il giocatore tedesco si è riferito alle due partite con l’Inter nella fase a gironi per parlare della sfida di andata degli ottavi di Champions League.



SEMPRE NERAZZURRI, MA DIVERSI – Toni Kroos usa l’Inter per parlare dell’Atalanta, domani rivale del Real Madrid a Bergamo: «Credo che sia un rivale differente. Dalle prime partite sapevamo più o meno come avrebbe giocato l’Inter, ma domani non abbiamo molta esperienza. A Bergamo dobbiamo fare una partita nella migliore maniera possibile, perché non sappiamo molto degli avversari. Dai video abbiamo visto qualcosa, ma non avendoci mai giocato contro è un problema. Una cosa è chiara: che sarà una partita molto difficile».