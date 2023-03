La Lazio cade ad Alkmaar: passa l’AZ. Conference League finita

La Lazio perde 2-1 contro l’AZ Alkmaar, ovvero con lo stesso risultato dell’andata. Niente da fare per la formazione di Sarri. Finisce la Conference League

NIENTE DA FARE − La Lazio ha il compito più difficile del giovedì di coppa delle italiane impegnate tra Europa e Conference League. Ovvero rimontare il 2-1 subito all’Olimpico dall’AZ Alkmaar. L’inizio è molto promettente, tant’è che dopo 21 minuti i biancocelesti passano in vantaggio con Felipe Anderson. Bravissimo il brasiliano a metterla bassa sul primo palo dopo il suggerimento di Zaccagni. Ma la Lazio si ferma qui perché dal 28′ è solo AZ: prende palla Karlsson sulla sinistra, si accentra e col destro lascia partire un bolide terra-aria che non lascia scampo a Provedel. Nella ripresa, è monologo ancora dell’AZ Alkmaar, che prima becca un palo con Reijnders, per poi trovare il vantaggio con Pavlidis. Olandesi che non mollano la presa e tra il 64′ e il 75′ colpiscono altri due legni: prima con Odgaard e poi ancora con Reijnders. Nel finale, ci prova Pedro ma conclusione al lato. Niente en-plein: la Lazio rimane l’unica squadra italiana tra Champions, Europa e Conference League a rimanere fuori dai quarti di finale.