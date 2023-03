La Roma resiste con la Real Sociedad e vola ai quarti di Europa League!

La Roma fa 0-0 con la Real Sociedad e vola ai quarti di Europa League. Decisivo il 2-0 dell’Olimpico. Per Mourinho altro super traguardo. Lazio eliminata (vedi articolo). Sono sei dunque le squadre italiane ancora in corsa fra Champions (tre), Europa (due) e Conference League (una)

QUARTI− Partita di grande cuore e sacrificio della Roma contro la Real Sociedad a San Sebastian. L’obiettivo è quello di arrivare ai quarti di Europa League difendendo il 2-0 dell’andata all’Olimpico. Nel primo tempo, i giallorossi riescono a gestire bene l’ondata spagnola sfiorando il gol con Dybala. Nel finale addirittura è Smalling a portare in vantaggio i suoi, ma l’arbitro annulla tutto per tocco di braccio dell’inglese. Nella ripresa, la Real Sociedad tenta l’arrembaggio schiacciando la Roma nella propria metà campo. Al 68′, va vicino all’1-0 Oyarzabal, che colpisce la traversa praticamente a due metri da Rui Patricio. La difesa della Roma però è rocciosa con gli spagnolo che sbattono contro il muro. Nel finale doppio giallo per Fernandez e Real Sociedad in 10. Mourinho riesce a raggiungere i quarti dopo una gara delle sue!