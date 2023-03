Inchieste Juventus, prossimi due mesi decisivi! FIGC punta una data

I prossimi due mesi (aprile e maggio) per la Juventus saranno importantissimi per le inchieste a carico del club bianconero. La FIGC, secondo quanto riportato da Sportmediaset, punta a chiudere in fretta.

INCHIESTE – Sul fronte penale, il processo della Juventus riprenderà il 10 maggio e si prevedono tempi lunghi con la società che chiederà lo spostamento del procedimento da Torino a Milano chiamando in causa la Cassazione. Quanto invece ai filoni sportivi, a breve si attendono novità e aggiornamenti con la FIGC che punta a chiudere intorno alla metà di maggio e non oltre.

Fonte: Sportmediaset