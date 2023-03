Inter-Fiorentina, la partita giusta per Lukaku e Lautaro Martinez

Questa pausa delle nazionali ha portato alcune buone notizie per l’attacco dell’Inter. Con il Belgio, Lukaku è riuscito a siglare 4 gol in due partite ed è pronto a replicare con la Fiorentina. Partita nella quale può ritornare a brillare anche la stella di Lautaro Martinez, apparso appannato nelle ultime gare giocate sia in nerazzurro che in nazionale.

STERILITÀ − Le ultime partite dell’Inter hanno evidenziato un piccolo problema in attacco. Quando Lautaro Martinez ha un leggero calo fisico, i numeri offensivi della squadra calano sensibilmente. Ciò ha provocato una grande sterilità in fase realizzativa che si è rivelata decisiva ai fini del raggiungimento del risultato finale. In questi periodi di magra del Toro, ai nerazzurri servirebbero quindi le reti dei suoi compagni di reparto. In particolare tutti si aspettano qualcosa in più da Romelu Lukaku, che pian piano sta ritrovando continuità e forma fisica. Dzeko ha tirato la carretta fino a che ha potuto e ora, soprattutto a causa dell’età, non sta attraversando un buon momento.

UP AND DOWN − Dopo questa pausa per le nazionali in casa Inter, forse, ha iniziato a intravedersi una piccola luce in fondo al tunnel. Con il Belgio infatti Lukaku è stato assoluto protagonista siglando una tripletta con la Svezia e un gol con la Germania. Inoltre l’attaccante è parso anche in grande crescita a livello di condizione fisica tanto da ricordare il calciatore ammirato in Italia l’anno dello scudetto. Discorso diverso invece per Lautaro Martinez che anche con l’Argentina è rimasto a secco. Il Toro quando non è in condizione è capace di sbagliare anche gol praticamente già fatti come è avvenuto nella gara con il Panama. Sabato con la Fiorentina per entrambi gli attaccanti potrebbe però essere la partita della svolta.

GARA ADATTA − Nel match di San Siro contro i viola, Lukaku e Lautaro Martinez dovrebbero partire come coppia titolare dell’attacco dell’Inter. Il belga ha la grande occasione di dare continuità a quanto di buono fatto vedere in nazionale, e di ritornare a essere decisivo anche in campionato. La formazione toscana è molto ostica da affrontare ma in difesa spesso lascia molto a desiderare. Proprio questa caratteristica potrebbe rivelarsi la chiave di volta della partita. Infatti, se Lukaku sarà quello visto con il Belgio la retroguardia di Italiano potrebbe andare in grande sofferenza. Inoltre la fragilità dei viola potrebbe riportare al gol anche Lautaro Martinez che ha un grande bisogno di tornale a segare. La gara di sabato può quindi segnare uno spartiacque importante nella stagione dell’Inter e dei due attaccanti. Se la “Lu-La” dovesse trovare la continuità, la fiducia e la vena realizzativa dell’anno dello scudetto, per i nerazzurri il finale di stagione potrebbe essere piuttosto positivo.