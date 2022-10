Europa League, Lazio rimonta il Midtjylland: passaggio del turno vicino

La Lazio vince 2-1 ribaltando il risultato all’Olimpico dopo il primo vantaggio del Midtjylland mettendo una serie ipoteca al passaggio del turno di Europa League.

IN RIMONTA – All’Olimpico la Lazio passa subito in svantaggio dopo appena otto minuti, grazie alla rete di Isaksen per il Midtjylland. Poi al Milinkovic-Savic pareggia con un piattone preciso al 36′. Nel secondo tempo ci pensa Pedro a concretizzare la rimonta della Lazio in Europa League per 2-1 dopo le due traverse di Dreyer e Mattia Zaccagni. Nel finale annullati anche due gol ad entrambe le squadre per fuorigioco. Vittoria pesante per gli uomini di Maurizio Sarri che mettono una seria ipoteca in chiave qualificazione.