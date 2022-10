Skriniar, primo incontro positivo per il rinnovo con l’Inter! La situazione – Sky

Prime buone notizie per l’Inter in vista del rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dai vari colloqui con i suoi agenti, è emersa la disponibilità di restare.

INCONTRO POSITIVO – Segnali positive per l’Inter dopo l’incontro con gli agenti di Milan Skriniar. dal primo di vari colloqui, è emersa la disponibilità e la voglia di restare in nerazzurro da parte del difensore slovacco, ma servirà colmare diverse distanze per poter arrivare all’accordo definitivo. Per lui potrebbe trattarsi di un lungo contratto con ingaggio a salire e fascia da Capitano.