Europa League: Copenaghen e Shakhtar Donetsk ok. Ora Inter-Getafe

Risultati e marcatori delle gare di Europa League delle 18.55, in attesa di Inter-Getafe e Manchester United-LASK Linz. Arrivano i primi verdetti degli ottavi di finale: il Copenaghen schianta l’Istanbul Basaksehir con tre reti di scarto. Lo stesso risultato consente allo Shakhtar Donetsk di superare il Wolfsburg

BENTORNATA EUROPA LEAGUE! – In attesa del verdetto di Inter-Getafe e Manchester United-LASK Linz, sono andati in scena gli altri due ottavi di finale di Europa League della giornata: Shakhtar Donetsk- Wolfsburg e Copenaghen-Istanbul Basaksehir. Ecco risultati finali e marcatori:

SHAKHTAR DONETSK-WOLFSBURG 3-0 (2-1)

MARCATORI: Junior Moraes 89′ e 93′, Manor Solomon 91′ (S)

La gara d’andata, in Germania, era terminata con il risultato di 1-2 in favore degli ucraini, grazie alle reti di Júnior Moraes e Marcos Antonio. John Brooks aveva dimezzato lo svantaggio per il Wolsburg. La squadra di Luis Castro, nonostante l’inferiorità numerica nel secondo tempo , ottiene il pass per le final eight di Europa League con una doppietta del solito Júnior Moraes e una rete di Manor Solomon. I tedeschi, che avevano rimediato un rosso due minuti dopo quello di Davit Khocholava, abbandonano la competizione. Gli ucraini affronteranno la vincente dello scontro tra Basilea ed Eintracht Francoforte.

COPENAGHEN-ISTANBUL BASAKSEHIR 3-0 (0-1)

MARCATORI: Wind 4′ e 53′, Falk 62′ (C)

La gara d’andata era terminata col risultato di 1-o in favore dei turchi. Decisiva la rete di Visca su rigore. Stasera ci hanno Jonas Wind. con una doppietta, (4′, 53′) e la rete di Rasmus Falk a ribaltare il punteggio complessivo. I danesi affronteranno la vincente tra Manchester United e LASK Linz.