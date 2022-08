Dybala incanta, Ibanez chiude: la Roma supera il Monza e vola in classifica

La Roma supera il Monza all’Olimpico con un netto 3-0. Protagonista della gara Paulo Dybala autore dei suoi primi due gol con la maglia giallorossa. La squadra di Mourinho in testa alla classifica

VITTORIA – La Roma supera brillantemente il Monza all’Olimpico: la squadra di Mourinho supera con il punteggio di 3-0 la squadra di Stroppa che si deve arrendere ad un Dybala particolarmente ispirato. La “Joya” infatti è protagonista assoluto del primo tempo: al 18′ l’argentino batte Di Gregorio con un bel sinistro dal limite dell’area. Al 32′ arriva la doppietta personale: Abraham calcia, il portiere dei lombardi non trattiene, e Dybala in tap-in segna il più facile dei 2-0. Nella ripresa la Roma chiude i conti al 63′ con la rete di Ibanez sugli sviluppi di un corner. I giallorossi salgono a 10 punti in classifica e si portano al primo posto momentaneo in classifica.