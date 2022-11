Caso Juventus, intercettazioni telefoniche relative a un debito ‘nascosto’ di 34 milioni

Il terremoto in casa Juventus si infittisce sempre di più. Nuove ombre su alcune operazioni legate alla società bianconera sono finite nel mirino della Procura di Torino. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, e dimissioni in blocco del CdA della Juventus sono arrivate con un bilancio non ancora approvato e un extra-debito trovato di almeno 34 milioni.

NUOVI DEBITI – Nuovi contratti “nascosti” e debiti fuori bilancio potrebbero aggravare la situazione in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, si parla di un extra-debito per un totale di 34 milioni. Di questi, i 7 milioni di euro con l’Atalanta che non sono mai stati messi a bilancio e che Maurizio Arrivabene, in una intercettazione, conferma di conoscere: «Sappiamo quanto dobbiamo all’Atalanta». La Procura di Torino lavora.

Fonte: Sportmediaset