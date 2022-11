La Premier torna a guardare in casa Inter: pronta un’offerta per Calhanoglu

La Premier League guarda di nuovo in casa Inter. Dopo le diverse trattative provate a intavolare per Dumfries e Bastoni, ora l’obiettivo è Hakan Calhanoglu.

PREMIER LEAGUE – I nerazzurri tornano a far gola alla Premier League. Sono diversi i calciatori dell’Inter finiti nel mirino dei top club inglesi. L’ultimo è Hakan Calhanoglu, che ha cambiato sponda del Naviglio solo un anno fa. Il turco viene da un’ottima stagione e anche quest’anno non sta facendo male, anzi. Grazie alla capacità di adattarsi, prendendo il ruolo di Marcelo Brozovic, l’Inter è riuscita a ripartire. Delle sue qualità però non se n’è accorto solo Simone Inzaghi.

ALTERNATIVA – In Inghilterra Calhanoglu è finito sul taccuino della sorpresa dell’anno. Secondo quanto riporta Express.com, sito inglese, si tratta dell’Arsenal primo in classifica, che punta a rinforzarsi a gennaio per coronare il sogno di tornare campione. Per i Gunners però il turco rappresenta un’alternativa. Il vero obiettivo di mercato è Youri Tielemans, in scadenza a giugno con il Leicester. Il belga non pare intenzionato a rinnovare, su di lui però non c’è solo l’Arsenal. Ecco perché nel caso non Tielemans non dovesse trasferirsi a Londra, l’Arsenal punterebbe su Calhanoglu.