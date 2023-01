Casadei, il Chelsea lo manda in prestito: l’ex Inter scende di categoria!

Cesare Casadei, ex prodigio della Primavera Inter venduto in estate per 20 milioni al Chelsea, lascerà temporaneamente Londra per farsi le ossa in una squadra di Championship

NUOVA ESPERIENZA − Casadei lascerà il Chelsea nei prossimi giorni. Questa l’indiscrezione che arriva dall’Inghilterra e precisamente dal giornalista del Daily Mail Adrian Kajumba. Il giovane centrocampista, ceduto l’estate scorsa dall’Inter ai Blues per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, andrà in prestito al Reading. Squadra militante in Championship (seconda divisione inglese). Sarà un prestito secco senza opzione di acquisto. Un modo per permettere al giovane italiano di giocare con più continuità dopo l’esperienza dell’under 23 del Chelsea.