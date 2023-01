Lukaku vuole rimanere all’Inter: possibile riduzione dell’ingaggio – TS

Romelu Lukaku ha in testa solo l’Inter. Il belga vuole restare a Milano anche il prossimo anno ed è disposto al taglio dell’ingaggio

PERMANENZA – Romelu Lukaku, nonostante il rendimento al di sotto delle aspettative, ha come obiettivo la permanenza in nerazzurro anche il prossimo anno. Marotta e Ausilio vorrebbero uno sconto sul prestito, ma è difficile che il Chelsea accetti. In aiuto ai dirigenti potrebbe esserci proprio Lukaku, disposto al taglio dell’ingaggio per facilitare l’Inter nella trattativa.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi