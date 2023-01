Calhanoglu e gli altri, l’Inter si cautela per evitare altri casi Skriniar – TS

Alcuni giocatori della rosa dell’Inter firmeranno presto il rinnovo di contratto. Il club vuole cautelarsi per evitare altre situazioni come quelle di Skriniar

RINNOVI – L’Inter inizierà presto i discorsi per i rinnovi di contratto di alcuni suoi calciatori. Il primo della lista è Hakan Calhanoglu. Il turco è arrivato a parametro zero nel 2021 per sostituire Eriksen, firmando un triennale da 5 milioni. Il suo alto rendimento ha convinto il club nerazzurro a proporgli il rinnovo. Oltre a lui, anche Bastoni dovrebbe restare a Milano e presto affronterà il discorso relativo al contratto. Gli altri giocatori con i quali presto inizieranno i discorsi per i rinnovi del contratto sono Barella e Dzeko.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi