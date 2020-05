Boniek: “Calciopoli? Per la Juventus parlano i tribunali”

Condividi questo articolo

Zibi Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma e attuale presidente della Federcalcio polacca, è stato l’ospite di oggi per “Casa Sky Sport” dove è tornato sui suoi screzi con i tifosi della Juventus che anni fa lo hanno “ripudiato” per le sue posizioni molto dure contro la società in occasione dello scandalo Calciopoli

PARLANO I LIBRI – Boniek non le manda a dire su chi lo ha accusato di essere “antijuventino” per le sue posizioni nei confronti della Juventus in occasione dello scandalo calciopoli: «Per la Juventus parlano i libri in tribunale, poi mi hanno detto che sono anti juventino. Tra Roma e Juventus sono più felice se vince la Roma, in questa città ho chiuso la mia carriera, ci vivo e mi ci trovo bene».