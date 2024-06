ESCLUSIVA IN – Pellegrini: «Marotta garanzia per l’Inter! Zhang ha personalità»

Ernesto Pellegrini, ex storico presidente dell’Inter ha rilasciato un’intervista alla redazione di Inter-News.it per esprimere tutta la sua gioia nel vedere l’amico Giuseppe Marotta presidente del club nerazzurro. Poi ha espresso la sua opinione anche sull’operato di Steven Zhang e di Oaktree.

Presidente Pellegrini, come reputa la gestione Zhang negli ultimi anni?

Io l’ho conosciuto, non l’ho visto tante volte, ma a sufficienza per dire che era un uomo semplice, non si è espresso fisicamente tutti i giorni e in modo continuativo. Però è un uomo che si fa sentire. Ha personalità e carisma, un giovane che mi ha molto colpito per la sua cortesia e umanità e il suo talento. Lo ricordo con grande piacere.

Dopo lo scudetto, qual è il prossimo step di crescita secondo lei?

Dopo aver vinto lo scudetto con tanti punti di vantaggio sulla seconda, un tifoso interista come me pensa alla coppa dei campioni. Quindi auguro all’Inter di vincerla e di riportarla in Italia e a Milano. Sono convinto che abbia più potenzialità per riuscirci, perché ha uno squadrone. Devo dire che sono molto soddisfatto perché Marotta è riuscito a rinnovare i contratti di Lautaro Martinez.

Oaktree è nuovo proprietario dell’Inter, che impressioni ha avuto e cosa si aspetta dal fondo americano?

Non cambia molto secondo me, rispetto la situazione precedente. Non mi aspetto un granché, io sono contento che sia rimasto Marotta. Lui rappresenta una garanzia per noi interisti. Poi che ci sia un fondo o una persona alla guida, non ci preoccupa. L’importante che resti Marotta con l’aiuto di Piero Ausilio e Alessandro Antonello che io definisco il “trio delle meraviglie”.

Marotta segna il ritorno di un presidente italiano. L’ultimo è stato Massimo Moratti, poi Thohir e Zhang. Quanto pensa sia importante?

È importante. Marotta oggi ha sostituito Zhang in tutto, ma è anche per questo l’Inter ha vinto la seconda stella. L’Inter poteva contare su un uomo presente come Beppe che ha fatto anche da presidente.

Si ringrazia Ernesto Pellegrini per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Davide Conzales) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.