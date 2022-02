ESCLUSIVA IN – Henchoz: «Inter, mai lasciare l’1 vs. 1 al Liverpool! Klopp…»

Henchoz ha parlato in esclusiva per Inter-News.it della partitissima di stasera in Champions League. L’ex difensore svizzero del Liverpool, oggi osservatore per l’Olympique Lione, avvisa i pari ruolo nerazzurri dei principali pericoli. Di seguito l’intervista esclusiva a Stephane Henchoz curata dal corrispondente di Inter-News.it da Londra, Alessandro Schiavone

Buongiorno Stephane, chi tra Mané e Salah sarà più difficile da marcare per de Vrij e Skriniar?

Entrambi sono molto, molto difficili da marcare. Sadio Mané è velocissimo e ha quel cambio di direzione incredibile che è difficile da prevedere per un difensore. Ma anche Mohamed Salah va forte, soprattutto con la palla può destabilizzare chiunque. E nell’uno contro uno è difficile da neutralizzare, cosi come Mané. L’importante è essere ben organizzati tatticamente e marcarli in due, così da evitare l’uno contro uno, che non deve mai succedere contro questi due. Se no rischi…

Il Liverpool ha vinto tutte le partite del suo girone di Champions League. Può dare un falso senso di sicurezza alla squadra di Klopp?

Forse, è possibile. Ma il Liverpool ha un allenatore molto esperto. Però, è vero: avendole vinte tutte, ciò può darle un falso senso di sicurezza. Ma sappiamo che, in queste partite a eliminazione diretta, chi perde va fuori. E non puoi permetterti grossi scivoloni. Detto ciò, il Liverpool è una squadra che gioca insieme da quattro-cinque anni. E la squadra ha la giusta esperienza per sapere che da oggi inizia una nuova competizione. Quello che hanno fatto è importante perché dimostra che possono battere grandi squadre (Atletico Madrid, Porto e Milan, ndr), ma questo già lo sapevano. Io però non penso che il Liverpool avrà livelli di autostima eccessivi. E occhio all’Inter, che ha grandi giocatori.

Intervista del corrispondente di Inter-News.it da Londra, Alessandro Schiavone. Si ringrazia Stephane Henchoz per la disponibilità mostrata nell’intervista.