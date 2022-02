Palmeri: «Inter, col Liverpool missione impossibile ma c’è una variabile»

In collegamento per Sportitalia prima di Inter-Liverpool, il giornalista Tancredi Palmeri ha anticipato i temi della sfida che prenderà il via alle ore 21. Secondo lui inglesi favoriti ma c’è un fattore per i nerazzurri da poter sfruttare.

UNA POSSIBILITÀ – Tancredi Palmeri vede il Liverpool di gran lunga favorito: «Jurgen Klopp (vedi articolo) ha lisciato il pelo a Ivan Perisic, che ha avuto due anni a Dortmund. Ha omesso il fatto che non lo faceva giocare titolare, tant’è che poi lo vendette al Wolfsburg. Secondo me, oggettivamente, è una missione impossibile per l’Inter: avrebbe delle possibilità con Manchester City e Bayern Monaco, che qualcosa concedono, ma il Liverpool sulla partita secca non concede nulla. L’unica variabile per l’Inter potrebbe essere la regola che cambia, del gol in trasferta che non pesa di più. Esisteva dal 1955, nessuno dei protagonisti ha mai trattato con questa nuova regola. Il fatto di andare a giocare il ritorno ad Anfield sembrava un’esecuzione già scritta: avere questo in meno è già un fattore. Un qualcosa a cui appigliarsi».

I DUBBI – Palmeri dà le novità di formazione: «Il dubbio per Simone Inzaghi dovrebbe essere risolto in favore di Lautaro Martinez. Anche po’ polemico Alexis Sanchez su Instagram, caricando la foto del leone (vedi articolo). Non si può però pensare a questo dopo che torni a giocare una partita a eliminazione diretta dieci anni dopo».