ESCLUSIVA IN – Di Gregorio al Monza, parla l’agente: «Scelta più giusta»

Michele Di Gregorio è tornato ufficialmente al Monza dopo la stagione in prestito e l’obiettivo Serie A sfiorato (vedi comunicato). Il calciatore torna in Serie B in prestito oneroso, con diritto di opzione, contropzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (la promozione in Serie A). In caso di riscatto, il Monza pagherà circa 5 milioni per il riscatto. Del suo trasferimento ne abbiamo parlato con il suo procuratore, Carlo Alberto Belloni.

Michele Di Gregorio torna ufficialmente al Monza, in Serie B. Un commento?

Era giusto rimanere in Serie B dopo aver cambiato tre squadre in tre anni. Lui si è trovato molto bene a Monza e l’obiettivo promozione in Serie A la scorsa stagione è stato mancato per poco. L’obiettivo è quello di conquistare la massima categoria e soprattutto di tornare a tifare allo stadio!

Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione, contropzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni: parliamo di presenze o altri obiettivi?

L’obbligo di riscatto per il Monza non scatterà in base alle presenze, ma in base all’obiettivo principale della società, cioè la promozione in Serie A.

Si ringrazia Carlo Alberto Belloni per la disponibilità mostrata nell’intervista.