FOTO – Serie A, svelato il nuovo pallone per la stagione 2021/22: i dettagli

La Serie A ha presentato il nuovo pallone in vista della stagione 2021-22. Sarà utilizzato, oltre che nel massimo campionato italiano, anche in Coppa Italia, Supercoppa e nelle competizioni Primavera

NUOVO PALLONE – La Lega Serie A, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha svelato il nuovo pallone per la stagione 2021-22. Si tratta del “Nike Flight”, che verrà utilizzato nel massimo campionato italiano, in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nelle competizioni Primavera. Nella nota che presenta la nuova sfera, si legge che: “Il nuovo pallone Nike Flight Serie A si distingue per una grafica audace progettata intorno alla sfera e non inserita nei pannelli. La base della grafica di colore azzurro è ispirata ai colori del logo di uno dei campionati più emozionanti del mondo, la Serie A”. Di seguito l’immagine della nuova sfera di gioco

Fonte: legaseriea.it